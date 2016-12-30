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Как сэкономить в супермаркете?
Многим людям знакома ситуация, когда при выходе из супермаркета обнаруживается, что потраченная сумма оказалась гораздо больше запланированной, а в тележке лежит целая гора и необходимых, и совсем ненужных вещей. Еще несколько таких походов в магазин – и к концу месяца можно остаться с пустыми карманами
30/12/2016
Кубань направит свыше 170 млн. рублей на борьбу с сорняком в грядущем годуКак информирует официальный портал сельскохозяйственного ведомства РФ, в четверг 29 декабря в Минсельхозе Кубани прошло совещание по вопросу борьбы с сорняками (в частности, с амброзией) в будущем году
30/12/2016
Бюджет регионов в отношении софинансирования проектов в АПК пока удалось отстоятьРеализация идеи Минфина РФ о том, что российские регионы обязаны осуществлять софинансирование проектов по развитию АПК, отложено до 2018 г. В этом субъектам РФ следует благодарить отечественный Минсельхоз
30/12/2016
Санкции негативно сказываются на уровне товарооборота по линии Евросоюз - РоссияВряд ли для кого-то станет откровением тот факт, что на протяжении нескольких лет товарооборот между ЕС и РФ неуклонно снижается
27/12/2016
Алмазная вышивка в Москве
Рукоделие – это тонкий сплав ремесла и искусства. Потребность не только в добротных, но и красивых вещах, породила множество видов рукоделия: вязание, плетение, вышивание
20/12/2016
Заготовка для сублимации
Заготовка для сублимации используется в сублимационной печати. Она служит предметом, на который будет под действием большой температуры нанесен рисунок
19/12/2016
Стиль высшего класса. Вещи must-have для образа на миллион
«Мода проходит, зато стиль остаётся» любила повторять Коко Шанель. С ней трудно не согласиться, потому что для обладания стилем (харизмой, очарованием) не нужно тратить целое состояние, хотя деньги облегчают задачу
14/12/2016
Нижнее белье: российского производства или зарубежного?
Процесс выбора производителя и модели нижнего белья для подавляющего количества представительниц прекрасного пола выступает увлекательным путешествием в мир изысканных вещей
08/12/2016
Лучший корм для собак – ROYAL CANIN
Бренд ROYAL CANIN хорошо известен собаководам во всем мире, это корма высокого (премиального) качества для четвероногих питомцев любых пород и размеров. Миллионы людей выбирают для своих собак продукцию популярного производителя
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