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Как сэкономить в супермаркете?

Многим людям знакома ситуация, когда при выходе из супермаркета обнаруживается, что потраченная сумма оказалась гораздо больше запланированной, а в тележке лежит целая гора и необходимых, и совсем ненужных вещей. Еще несколько таких походов в магазин – и к концу месяца можно остаться с пустыми карманами

27/12/2016

Алмазная вышивка в Москве

Алмазная вышивка в Москве Рукоделие – это тонкий сплав ремесла и искусства. Потребность не только в добротных, но и красивых вещах, породила множество видов рукоделия: вязание, плетение, вышивание

20/12/2016

Заготовка для сублимации

Заготовка для сублимации Заготовка для сублимации используется в сублимационной печати. Она служит предметом, на который будет под действием большой температуры нанесен рисунок

19/12/2016

Стиль высшего класса. Вещи must-have для образа на миллион

Стиль высшего класса. Вещи must-have для образа на миллион «Мода проходит, зато стиль остаётся» любила повторять Коко Шанель. С ней трудно не согласиться, потому что для обладания стилем (харизмой, очарованием) не нужно тратить целое состояние, хотя деньги облегчают задачу

14/12/2016

Нижнее белье: российского производства или зарубежного?

Процесс выбора производителя и модели нижнего белья для подавляющего количества представительниц прекрасного пола выступает увлекательным путешествием в мир изысканных вещей

08/12/2016

Лучший корм для собак – ROYAL CANIN

Лучший корм для собак – ROYAL CANIN Бренд ROYAL CANIN хорошо известен собаководам во всем мире, это корма высокого (премиального) качества для четвероногих питомцев любых пород и размеров. Миллионы людей выбирают для своих собак продукцию популярного производителя
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